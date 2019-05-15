اللولو هايبر ماركت في مول المركز التجاري العالمي أبوظبي يطلق مبادرة صحية.

وقعّت مجموعة اللولو العالمية ذ.م.م مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك كجزء من سلسلة المبادرات الهادفة لتحقيق "أبوظبي مجتمع معافى"، ولدعم تطبيق معايير برنامج "وقاية - التغذية السليمة"، وبناءً على المذكرة أصبحت المنتجات الغذائية الصحية التي تستوفي معايير "وقاية" متوفرة في فرع اللولو هايبر ماركت في مول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، وسوف يتم عرض المنتجات الغذائية الصحية تحت شعار "غذاؤك الصحي .. خيارك الأفضل" والتي تستوفي المواصفات الصحية التي حددتها الدائرة ضمن برنامج "وقاية" بالاعتماد على مرجعيات عالمية تطبق دولياً في هذا المجال.

وحضر توقيع المذكرة معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة ، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية ذ.م.م ،وياسر المرزوقي المدير العام في مول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، والدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي ، وسيفي روباوالا الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية ذ.م.م.

هذا وسوف تكون المنتجات الغذائية الصحية التي تستوفي معايير برنامج "وقاية" متوفرة في الوقت الحالي في فرع اللولو هايبر ماركت في مول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، وتشمل الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات، منخفضة الدهون، منخفضة الملح و الغنية بالألياف.

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ومن جانبه قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية ذ.م.م: "نتشرف بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي والعمل معها من أجل تشجيع مجتمع إمارة أبوظبي متعدد الجنسيات على تبني نمط حياة صحي، ومع نمو الوعي الصحي في الوقت الحاضر، فإننا نؤمن بأن برنامج "وقاية" يضيف بعداً جديداً للتسوق بالتجزئة ويمنح فرصة للجميع للتمتع بالفوائد الصحية على المدى الطويل، ومنا هنا، نعتزم تنفيذ هذه المبادرة في أفرع اللولو هايبر ماركت الأخرى حتى يستفيد منها شريحة أوسع من المجتمع"

وتنص المذكرة أيضاً على توفير الدائرة التدريب والنصح اللازمين للتعريف بمعايير"وقاية" وضمان سهولة تطبيقها للعاملين في مجموعة اللولو العالمية ذ.م.م.