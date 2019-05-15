تكريم منصة تيكوم للخدمات الذكية "axs" لريادتها بالخدمات الرقمية

حصلت axs، البوابة الذكية للخدمات المتكاملة في مجموعة تيكوم، على لقب الريادة في خدمات تجارب العملاء الرقمية ضمن "جوائز جينيسيس للابتكار في خدمة العملاء" لعام 2019. وحظيت axs بهذا التكريم تقديراً لنهجها التشغيلي عالي التقنية الذي يجمع بمرونة وانسيابية بين الحلول الرقمية للخدمة الذاتية ومركز العملاء ومركز الاتصال الموحد للمجموعة لتسهيل الأعمال وتقديم جميع الخدمات الحكومية والمؤسسية عبر منصة موحدة.

وتنظم "جينيسيس"، الشركة الرائدة في تعزيز تجارب العملاء الشاملة ومراكز الاتصال، هذه الجوائز تكريماً للابتكار في تجارب العملاء المتميزة ضمن فئات متعددة.

واستلم الجائزة عبد الله المحيسن، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في axs، من محمد عفيفي، المدير الإقليمي لشركة جينيسيس الشرق الأوسط، في حفل خاص أقيم خلال قمة جينيسيس الشرق الأوسط لعام 2019، الفعالية الأولى من نوعها لتجارب العملاء في المنطقة، والتي عُقدت في فندق سيزارز بالاس بلوواترز في دبي.

وفازت axs بالجائزة ضمن فئتها التي جمعت أكثر من 500 مشاركة من أنحاء المنطقة. واعتمدت لجنة التحكيم على معايير محددة لتقييم أداء منصة axs في توفيرها لتجربة فريدة لخدمة العملاء، بالإضافة إلى مؤشر صافي نقاط الترويج NPS في خدماتها المقدمة لأكثر من 5 آلاف عميل.

وقال عبد الله المحيسن معلقاً على الجائزة: "نحن سعداء بهذا التكريم الذي يؤكد التزامنا بتطبيق حلول رقمية مبتكرة وتقديم تجربة مستخدم ذكية تماشياً مع رؤية دبي الهادفة لتبني أحدث التطورات التكنولوجية لتصبح أذكى مدينة في العالم. وفي إطار مساهمتنا بهذا التحول الذكي، نركز جهودنا في منصّة axs على تسهيل الأعمال لأكثر من 5600 شريك أعمال ضمن 11 مجمّع للأعمال في مجموعة "تيكوم"، من خلال تقديمنا لـ 200 خدمة حكومية ومؤسسية".