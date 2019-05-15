الامارات | إغلاق مصنع ألبان في العين .. تعرّف إلى الأسباب

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع ألبان في العين .. تعرّف إلى الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأول من أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية " مصنع العالمية لمنتجات الألبان والعصائر" والتي تحمل رخصة تجارية رقم IN-1001188، وتقع في العين الصناعية بمدينة العين، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الرقابة الغذائية بالهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم اتخاذهمللإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب عدم التزام القائمين على المنشأة باتخاذ الإجراءات التصحيحية وتكرار بنود الإنذارات والمخالفات بصورة مستمرة، وعدم التزامه كذلك بالحفاظ على المستوى الصحي مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

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وكشف القاسمي عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة والتي تمثلت في عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة ووجود نشاط للحشرات في أماكن متعددة ضمن مناطق الإنتاج، إلى جانب وجود منتجات في البراد لا تحمل بطاقة غذائية، ووجود منتجات تحمل تاريخ إنتاج غير حقيقي، مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، وموضحاً أن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة سبقه توجيه 3 مخالفات للمنشأة خلال مارس الماضي ومايو الجاري لتكرار المخالفات.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي حتى يقوم مفتشو الهيئةباتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.