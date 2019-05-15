إن آر تي سي فريش تقدّم صندوق رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، تطلق إن آر تي سي فريش صندوق رمضان من الخضار والفواكه والتمر حيث سيتم التبرع بصندوق لمن هم بحاجة إليه لقاء كل صندوق يتم شراؤه عبر الموقع الإلكتروني بقيمة 80 درهماً إماراتياً. Advertisements يحتوي صندوق رمضان على تمور وخضار وفواكه مختارة خصيصاً للشهر الفضيل لما تتميّز به من تعويضها السريع لما يفقده الجسم من عناصر غذائية خلال الصيام حيث يضم الصندوق فواكه كالرمان والموز والتفاح والفراولة والأناناس وغيرها. يذكر أن منصة إن آر تي سي فريش تقدّم مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات المحلية والمستوردة ذات الجودة العالية حيث يمكن للعملاء الاستفادة من التسليم في نفس اليوم للطلبات المقدمة قبل الساعة 2 ظهرًا وذلك لتوفر عليهم عبء الذهاب إلى المتاجر والانتظار طويلاً خلال شهر رمضان.

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