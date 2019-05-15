جمعية العسكريين المتقاعدين تواصل تنفيذ مشروع المير الرمضاني

تواصل جمعية العسكريين المتقاعدين تنفيذ مشروع المير الرمضاني للعام 2019 بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك بدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي.

وسلمت الجمعية، بموجب إجراءات الصرف، بطاقات المشتريات بثلاث فئات خاصة بالمير من خلال مقرها الرئيسي وأفرعها المتواجدة في مختلف مدن الدولة، بينما يتم صرف المواد الغذائية من خلال جمعية القوات المسلحة التعاونية.

ويأتي تنفيذ المشروع، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 8000 أسرة من أسر العسكريين المتقاعدين، في إطار التواصل ودعم روح التلاحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف أفراد المجتمع، ومتابعة لأوضاع العسكريين المتقاعدين وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم.

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