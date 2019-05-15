كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت تكاليف المعيشة في الإمارات هذا العام؟

أظهرت أسعار المواد الغذائية في الإمارات هذا العام انخفاضًا مقارنةً بالأسعار في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للدكتور سيدوين فرنانديز، الخبير الاقتصادي، ونائب مدير جامعة ميدلسكس دبي، فإن “أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم في اتجاه نزولي، وانخفض مؤشر أسعار الأغذية في منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بشهر مارس 2018. وليس من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم. ”

وأضاف: “في دولة الإمارات، أظهرت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.74 في المائة مقارنة بشهر مارس 2018، مما يعكس ضعف ظروف الطلب”.

وعن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأسعار قال الدكتور فرنانديز: “تزامن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 مع الاتجاه الانكماشي في أسعار الوقود والسلع في جميع أنحاء العالم ووفرة من المعروض من المساكن في الإمارات، ونتيجة لذلك، لم ينعكس تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأسعار في الإمارات.”

الأخبار الجيدة الأخرى هي أن تكلفة المعيشة قد انخفضت في الإمارات مقارنة بالعام الماضي. وقال الدكتور فرنانديز إن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) انخفض بنسبة 2.5 في المائة في مارس على أساس سنوي، بحسب صحيفة غلف نيوز.

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والسبب الرئيسي لذلك هو تخفيض أجور النقل بنسبة 5.27 في المائة وتكاليف السكن 6.54 في المائة، حيث مثل هذان المكونان 48.7 في المائة من سلة السلع والخدمات لمؤشر أسعار المستهلك. وفي الواقع، انخفضت تكاليف المعيشة في الإمارات مما قلل من العبء على المستهلك.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، قال الدكتور فرنانديز: “بالمقارنة مع مارس 2018، انخفضت تكاليف النقل حيث انخفضت أسعار الوقود هذا العام. ومن المرجح أن يستمر اتجاه تسعير الوقود بشكل كبير ما لم تؤثر العوامل الجغرافية السياسية على الدول المنتجة للنفط”.