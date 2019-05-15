كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| منشأة ترفيهية جديدة للشباب في دبي

تقدم Bluewaters Dubai خيارات متنوعة للكبار مع فنادقها من فئة الخمسة نجوم، نوادي الشاطئ والمطاعم الفاخرة، ولكن أحدث منشآتها مخصصة للمراهقين والشباب وذلك بفضل افتتاح مساحة جديدة مصممة لهم فقط.

Roam، التي افتتح للتو في فندق Caesars Resort Bluewaters Dubai، هي مساحة تضم تقنيات الواقع الافتراضي، وألعاب الفيديو، ومناطق الاسترخاء والعديد من الأنشطة.

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وتم تصميم المنطقة بألوان زاهية على شكل حاوية كمكان يمكن للمراهقين من خلاله التواصل اجتماعيًا أو ممارسة نشاطات مسلية، مع خيارات كبيرة للترفيه مع البرنامج الهائل للأحداث التي ستوفرها المنشأة، والتي ستتضمن عروضاً سينمائية في الهواء الطلق ومسابقات عديدة.

وستوفر Roam، التي تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، دخولاً مجانياً للمراهقين الذين تتناول أسرهم وجبات الطعام في أي من مطاعم Caesar Resort Bluewaters السبعة حتى 30 سبتمبر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.