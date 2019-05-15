كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة جديدة في دبي لإنتاج المحتوى الترفيهي باللغة العربية

دخلت شركة Front Row Filmed Entertainment في شراكة مع شركة التمويل والإنتاج والمبيعات Rocket Science في مشروع مشترك لتشكيل شركة أفلام وإنتاج تلفزيوني مقرها دبي.

وقال بيان إن يلا يالا ستركز على إنتاج المحتوى الترفيهي باللغة العربية، مضيفًا أنها ستعمل على تطوير وإنتاج وتمويل مشاريع الأفلام والسينما الروائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سريعة النمو، بهدف التوسع خارج المنطقة.

وقال البيان إن الفريق كان ناشطًا بالفعل في الحصول على حقوق إعادة تشكيل، وكذلك تطوير المحتوى الأصلي بهدف الحصول على أربعة أفلام روائية ومسلسلين تلفزيونيين تم إنتاجهما خلال الـ 18 شهرًا الأولى، بحسب أريبيان بيزنس.

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قالت شركة روكيت ساينس إنها ستعزز من مواهبها وإنتاجها وتمويلها في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين ستعمل فرونت رو وشريكتها، شركة السينما الوطنية الكويتية، على تسخير علاقاتهما الإقليمية مع المخرجين والممولين.

وستتعاون الشركة أيضًا مع ريتا داغر، رئيسة عمليات الاستحواذ السابقة في Wild Bunch، بصفتها المنتج الإبداعي الذي تشمل ائتماناته فور ليونز وفهرنهايت 9/11.

وتقال داغر: “يزدهر الشرق الأوسط، بما في ذلك شمال إفريقيا، بقصص قوية تنتظر روايتها. ستوفر Yalla Yalla مقرًا لموجة جديدة من صناع الأفلام المثيرين والمتنوعين بأصوات فريدة تروي قصصها وتقبل جميع الأنواع والأشكال”.

وأضافت “هدفنا هو تشجيع صانعي الأفلام على التوجه إلى اتجاهات جديدة وأن يكونوا جزءًا من العالم العربي، وليس العالم العربي فحسب، بل أيضًا الاتجاه إلى العالمية”.