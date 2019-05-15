كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 20 مليون درهم

تنتشر مناطق الفلل الجديدة في جميع أنحاء دبي، مع كل ما هو حديث وواسع وأرضيات لامعة ووفرة من الزجاج في الخارج.

وعرض موقع LuxuryProperty.com فيلا فاخرة في نخلة جميرا مقابل 20 مليون درهم، حيث تعد مثالاً رائعًا على مجموعة العقارات المتنوعة في المنطقة مع أعمدة ذات طراز روماني توفر مدخلًا أماميًا رائعًا ومنحوتات مقولبة تزين الجدران.

الديكور الداخلي مفعم بالحيوية مع الكثير لجذب الانتباه، لا سيما في الصالة الضخمة التي تمتد مباشرة عبر الجزء الخلفي من مكان الإقامة. وتتميز بأسقف صينية مزخرفة بأسلوب متقن وأرضيات مبلطة وأثاث خشبي مع الدفء الذي يعززه الضوء المنبعث من الثريات المعلقة.

ثم هناك المطبخان اللذان يتميزان بمجموعة من الرسوم، بينما يقدم المجلس الخاص ذو الأقواس المغاربية سمة عربية أكثر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وتأتي غرف النوم السبعة في مجموعة متنوعة من المفاهيم، بما في ذلك موضوع بحري للأطفال.

وعلى الرغم من عدم وجود حمّام سباحة في الفيلا، لكن هناك وفرة من الشواطئ الرائعة في مكان قريب جدًا. والحدائق نابضة بالحياة ومجهزة جيدًا وتتمتع بإطلالات رائعة على برج خليفة وأفق المدينة.