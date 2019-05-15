كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أغلى شقة بيعت في 2019 بدبي بسعر 74 مليون درهم

تعد شقة فاخرة في جزيرة نخلة جميرا بدبي أغلى عقار يتم بيعه حتى الآن في عام 2019، حيث بلغ صافي قيمة الصفقة 74 مليون درهم، وفقًا لتحليل أرقام المعاملات الحكومية من قبل بوابة العقارات في الإمارات Property Finder.

وقال تقرير Property Finder إن الشقة المكونة من خمس غرف نوم شيدها المطور Omniyat وهي الآن مكتملة على مساحة 24000 قدم مربعة.

أما ثاني أغلى العقارات تم بيعها هذا العام فيلا من ست غرف نوم في تلال الإمارات تبلغ مساحتها 1،654 مترًا مربعًا، وبسعر 64 مليون درهم في السوق الثانوية، تليها فيلا من خمس غرف نوم على جزيرة جزيرة نخلة جميرا، والتي تم بيعها مقابل 51 مليون درهم، بحسب ذا ناشيونال.

وقالت لينيت آباد، مديرة الأبحاث والبيانات في Property Finder “مع انخفاض أسعار العقارات في الأسواق الثانوية وخارجها على حد سواء، وتقديم المطورين المتحمسين العديد من أنواع مختلفة من الحوافز، فإننا نشهد المزيد من الاهتمام بالعقارات الفاخرة، لا سيما من غير المقيمين”.

وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، نشهد زيادة في الاستفسارات المتعلقة بالرهون العقارية من غير المقيمين”.

Advertisements

وشهد سوق العقارات في دبي – مثل بقية الإمارات – انخفاضًا ثابتًا في الأسعار على مدار الأعوام الأربعة الماضية مع ارتفاع العرض وانخفاض أسعار النفط، مما أثر على القوة الشرائية، وكان له تأثير على قيمة الممتلكات والطلب.

أما العقارات الأخرى التي ظهرت في القائمة لأفضل خمس صفقات هذا العام فكانت عبارة عن شقة مكونة من 5 غرف نوم بسعر 43.5 مليون درهم في برج إل بريمو في منطقة الأوبرا وسط مدينة دبي، وشقة من 4 غرف نوم بسعر 43 مليون درهم في رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز على جزيرة النخلة.