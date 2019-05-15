30 ألف درهم غرامة تصوير "بقر بحر" نافق

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تنظر محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار حسن إسماعيلي قضية شابين خليجيين قاما بتصوير بقر بحر نافق على متن قارب تابع لهيئة البيئة في مدينة المرفأ دون الحصول على إذن من الجهة المختصة ونشرا الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم طبقاً لجرائم تقنية المعلومات ومصادرة الهواتف المستخدمة في عمليات التصوير.

وطالب المحامي خالد الحمادي ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهامات بعد أن أكد المتهم الأول والثاني خلال الجلسة التي عقدت، صباح أمس، بمقر محكمة الظفرة في مدينة زايد، أنهما قاما بتصوير سمكة على قارب لا يحمل أي علامات، وجذبهما المنظر فتم التقاط الصور، ولم يعلما بأن القارب تابع لهيئة البيئة، خاصة أنه لا يحمل أي علامات تدل على الجهة التابعة له، وكذلك كان القارب موجوداً في مكان عام بالقرب من الشاطئ.

ودفع المحامي بالخطأ في تطبيق القانون، مؤكداً انتفاء أركان الجريمة كافة، وموضحاً أن جرائم تقنية المعلومات تنطبق على انتهاك خصوصية الأفراد وليس المكان العام، كما أن وقت التقاط الصورة كان متزامناً مع حملة البيئة لبحث أسباب نفوق بقر البحر، والتي كانت صورها منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن قيام الشابين بالتقاط الصورة لا يعد جريمة، خاصة أن نشر الصور لا يحمل أي معنى لمدلول سيئ، وأن أي شخص حتى ولو قانوني ووجد صورة ملفتة للانتباه في مكان عام يمكن أن يقوم بالتقاطها ونشرها إما من باب تعزيز الإيجابيات أو مكافحة السلبيات الموجودة، وهو ما لا يعد جريمة لعدم وجود قصد جنائي من ورائها.

وبناء عليه طالب الدفاع ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، وأرجأت المحكمة الحكم إلى جلسة 21 مايو الجاري للنطق بالحكم.