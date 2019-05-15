الحكام يواصلون تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني كذلك بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ونائب القائد العام ومديري الإدارات والأقسام وكبار ضباط الشرطة الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس في قصر سموه بالرميلة عدداً من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والوفد المرافق له، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسعيد عبدالغفار حسين - الأمين العام للهيئة العامة للرياضة الذين قدموا للسلام على سموه لهذه المناسبة الكريم.

كما تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني، والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر الرميلة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة. حضر المقابلات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين وأصحاب ومدراء الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة بالدولة.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد الفجيرة التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والتقدم.

حضر المقابلات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.