شرطة أبوظبي توقع مذكرة مع "مساندة"

أبوظبي (الاتحاد) وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات.

ووقع المذكرة في مقر القيادة العامة، اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والمهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي في مساندة.

وأكد الشريفي، أهمية توحيد الجهود والتعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين، بما ينسجم مع الخطط والسياسات الحكومية.

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