استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج "الإعداد" الجامعي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأ برنامج مؤسسة القاسمي للإعداد الجامعي التابع لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في استقبال وتقديم طلبات المشاركة في «برنامج الإعداد الجامعي للعام الدراسي 2019-2020» الذي يهدف من خلاله إلى إعداد الطلبة الإماراتيين من مرحلة الصف 9-12 للتميز والنجاح الجامعي والتركيز على تعزيز المهارات الأكاديمية للطلبة وتقديم التوجيه والإرشاد في عملية التقديم للجامعات داخل وخارج الدولة، بحسب رشا محسن مسؤول برامج الطلبة بالمؤسسة.

وقالت المسؤولة: إن من شروط التقديم والالتحاق بالبرنامج أن يكون الطلاب والطالبات المتقدمون إماراتيين ومن الصف الثامن ويدرسون في المدارس الحكومية وأن يكونوا من المتفوقين دراسياً في المواد الأساسية وهي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن عملية التقديم تتم عبر تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وتسليم جميع المستندات المطلوبة إلى مكتب مؤسسة القاسمي، وقالت: إن آخر يوم لاستقبال الطلبات 30 من مايو الجاري.

وأوضحت مسؤولة برامج الطلبة في المؤسسة أن برنامج الإعداد الجامعي يستهدف طلاب الصف الثامن الذين سينتقلون للصف التاسع، ويتم اختيارهم بعد عملية تعبئة الاستمارات وخضوعهم لاختبارات تحديد مستوى واختيارهم، بالتالي ضمن درجات محددة من البرنامج والخضوع للمقابلة الشفهية لقياس المستوى المهاري في فهم وتحدث اللغة الإنجليزية، وبالتالي إلحاق الطلبة بحصص تدريبية على مدار يومين في الأسبوع بعد اليوم الدراسي لإعدادهم للدراسة الجامعية وتقوية وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعليمية، ويتم خلالها اختيار الطلاب المتميزين في تلك المرحلة، مشيرة إلى أن البرنامج الذي انطلق منذ أربع سنوات كان يستهدف طلاب الصف التاسع والعاشر، ومنذ عامين شمل طلاب الصف الثامن الذين سينتقلون للصف التاسع.