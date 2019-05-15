في رسالة تسلمها محمد بن زايد.. رئيس الدولة يتلقى دعوة خادم الحرمين لحضور قمة "التعاون الإسلامي" في مكة

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة سموه لحضور القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة.

تسلم الرسالة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال سموه في قصر البطين، تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وتبادل سموه التهاني، بمناسبة شهر رمضان المبارك مع سفير المملكة العربية السعودية الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء والازدهار.

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفير المملكة، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من الازدهار والرفعة والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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