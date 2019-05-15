أبوظبي (الاتحاد) تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في حملة «أطعم تؤجر 2019»، والتي ينظمها فريق أبشر يا وطن التطوعي، برعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتوزيع وجبات إفطار على السائقين عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية في مدينتي أبوظبي والعين، قبيل موعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت دائرة القضاء، بأن المشاركة في حملة «أطعم تؤجر» تأتي في إطار الحرص على المساهمة في الفعاليات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية ضمن مبادرات عام التسامح 2019، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز المشاركات والعمل على تنويع مبادرات المسؤولية المجتمعية لتشمل مختلف المشاريع الإنسانية والتنموية والثقافية. وأكدت دائرة القضاء، التزامها بالدور المجتمعي من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إلى جانب تشجيع وتحفيز الموظفين على الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، مع التركيز على دعم مختلف المشاريع الإنسانية والصحية والبيئية والثقافية، إضافة إلى نشر وعي المسؤولية المجتمعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دائرة القضاء في أبوظبي تشارك في "أطعم تؤجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.