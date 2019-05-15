بحث آلية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) بحثت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، آلية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، مع الشركاء الاستراتيجيين وهم «دائرة النقل والإسعاف ودوريات مساندة الطرق والدفاع المدني» والبلديات وشركة ساعد وشركة الصحراء لنقل المركبات.

كما تمت مناقشة تفعيل آلية تنسيقية للتعامل مع الحوادث البسيطة بما يسهم في سرعة الاستجابة، وحل المعوقات كافة التي تؤثر على انسيابية حركة السير والمرور خلال إجراءات تخطيط الحوادث المرورية، ووضع الحلول المناسبة التي تشمل الربط الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات الشركاء بالتنسيق مع إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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