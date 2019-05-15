حريق في شقة برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) أخلت فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة، أمس الأول، بناية من السكان، وذلك بعد أن تصاعد دخان حريق من إحدى الشقق الواقعة في الطابق الثالث دون تسجيل أي إصابات تذكر.

وقالت مصادر مطلعة بإدارة الدفاع المدني: إن البلاغ الذي ورد إلى غرفة العمليات من قبل أحد الأفراد يفيد بتصاعد الدخان في البناية المذكورة ليتم على وجه السرعة إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، واتضح أن الدخان تصاعد جراء احتراق بسيط في أحد أفران الشقة الواقعة في الطابق الثالث من البناية.

وذكرت أنه تم على وجه السرعة إخلاء البناية من السكان الموجودين في الطوابق الخمسة إلى نقطة آمنة لمنع تعرضهم إلى أي أذى يذكر، وقامت فرقة الإطفاء بمباشرة مهام إخماد النيران، مشيرة إلى أن الحادث خلف خسائر مادية فقط دون وجود أي أضرار بشرية تذكر، وتم تسليم ملف الحادث إلى الجهات المعنية.

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