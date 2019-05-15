"استئناف أبوظبي" تنظر قضية سب وقذف

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظرت محكمة الاستئناف أبوظبي قضية متهم خليجي تورط في قضية جنائية، نتيجة قيامه بسب وقذف وتهديد الشاكي من نفس الجالية بصورة علنية، بسبب فهم خاطئ لمبدأ حرية التعبير والرأي، وبعيداً عن فهم المسؤولية التي قد تواجهه في ما بعد.

وتفصيلاً، فقد تقدم خليجي بدعوى قضائية، يشكو فيها شخصاً من نفس الجالية الخليجية يدين له، مشيراً إلى أن المتهم الخليجي، قام بسبه وقذفه وتهديده بالقتل، في حال لم يبتعد عنه.

وبينت التحقيقات بأن المتهم الخليجي استمر بالوعيد والتهديد للشاكي، ونتاجاً لهذه الظروف المقلقة التي يعيشها المجني عليه، قرر الذهاب إلى النيابة العامة وتقديم شكوى ضد المتهم. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالغرامة المالية بقيمة 20 ألف درهم لتسوية الخلاف بين المتخاصمين كونهما صديقين وجيران، إلا أن المستأنف لم يرض فطعن بالحكم، ليصل إلى نتيجة أفضل من دفع الغرامة المالية بحسب ظنه ومعرفته.

وسأل قاضي محكمة الاستئناف عما بدر من المستأنف، فأقر واعترف بما قاله، إلا أنه طلب من القاضي النظر إليه بعين الرأفة والرحمة، وإعطائه فرصة ومهلة لتسوية الخلاف، وحدد القاضي موعداً للنطق بالحكم في يوم 21 مايو الجاري.