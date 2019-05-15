انسيابية مرورية لحركة السير خلال رمضان برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

واصلت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة توعية مستخدمي الطريق والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية للمحافظة على سلامتهم، وذلك تعزيزاً للأمن المروري لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وقامت بتوزيع الدوريات ورقباء السير ومنع التجمعات وتحقيق الانسيابية المرورية على الطرق وتوجيه السائقين بالانتباه أثناء القيادة والحرص على ضبط أمن الطرق والتقيد بالسرعات المحددة لوقاية أنفسهم والآخرين من التعرض لحوادث مرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن خطة متكاملة تم إعدادها وتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين على مستوى إمارة رأس الخيمة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية لإسعادهم ما يعكس الرضا الكامل عن الأداء المتميز المقدم لهم ويعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات والتي لها دور فاعل في تحقيق رؤية الإمارات 2021م وتحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في دفع عجلة الجهود المبذولة وفق الخطط المرسومة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وأعرب عن شكره لأفراد المجتمع على تعاونهم الدائم مع القيادة من خلال تجاوبهم لتوجيهات أفراد الشرطة الذين قاموا بواجبهم وأدوارهم والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة، متمنياً للجميع قضاء أوقات طيبة وآمنة.

من جانبه، أشار الرائد سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى أنه تم نشر نحو أكثر عن 40 دورية مرورية ورقباء سير في الطرق الرئيسية والأماكن الحيوية في الإمارة، إضافة إلى مناطق تجمع الأسر والجمهور وهي المساجد الكبيرة والمناطق ذات الطابق التجاري، بهدف تأمين حركة السير والمرور ومنع وقوع أي ازدحام، وقد نجحت الدوريات في جاهزيتها واستعدادها لهذه المهمة واتخاذ ما يلزم من تدابير تحسباً لحالات الطوارئ وتوظيف كل إمكانيتها للعمل على راحة الصائمين لتمكينهم من أداء واجب فريضة الصوم في سهولة ويسر ولقضاء كافة احتياجاتهم دون وقوع ما يعكر صفو هذه الأجواء من خلال التوجيه بالعمل على انسيابية حركة المرور في كافة الطرق والعمل على تجويد كافة الخدمات الموجهة لأفراد المجتمع.