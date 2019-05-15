مبادرات خيرية لشرطة عجمان

عجمان (الاتحاد) تنفذ القيادة العامة لشرطة عجمان، خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من المبادرات الخيرية لتحقيق الاندماج مع المجتمع وإبراز دور الشرطة المجتمعي والإنساني، وذلك في إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وشملت مبادرات شهر الخير توزيع وجبات الإفطار على الصائمين وقت الإفطار في طرق الإمارة لتجنب السرعة في العودة إلى منازلهم، إضافة إلى توزيع وجبات الإفطار في ثلاث خيم رمضانية طيلة أيام الشهر الفضيل في منطقة النعيمية، ومنطقة مشيرف، ومنطقة الجرف الصناعية بجانب السوق الصيني.

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