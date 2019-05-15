أبوظبي (الاتحاد) كشفت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل- دائرة النقل عن توفيرها مواقف للمركبات الخفيفة المتضررة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في حوض ‏M18 في منطقة مصفح الصناعية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من سعي البلدية نحو توفير خدمات متميزة للمجتمع والتزاماً بالمحافظة على المظهر الحضاري للمنطقة، ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ورش إصلاح المركبات وملاك المركبات المتضررة والتي هي بحاجة إلى مواقف لفترات طويلة إلى إيقاف مركباتهم في المنطقة المخصصة أعلاه، وعدم إيقاف مركباتهم في الأماكن غير المخصصة لذلك.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن أفراد المجتمع يمكنهم الاستفادة من منطقة المواقف برسوم رمزية قدرها 10 دراهم لكل يوم عن كل مركبة، كما تتيح البلدية رسوماً أخرى لمدد أطول قدرها 125 درهماً لكل 15 يوماً، و225 درهماً شهرياً عن كل مركبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية أبوظبي توفر مواقف للمركبات الخفيفة في مصفح الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.