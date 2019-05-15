مخالفات فورية في رأس الخيمة لرمي القمامة من السيارات

محمد صلاح (رأس الخيمة)

حذرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، وأكدت الدائرة أن الدوريات الرقابية تقوم بمخالفة أصحاب هذه السيارات على الفور وفرض الغرامات التي يحددها القانون، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع وتلافي الآثار البيئية الضارة لهذه المخلفات، وكشفت الدائرة عن تسجيل حوالي 4 آلاف مخالفة بيئية متنوعة منذ بداية العام الجاري بمختلف مناطق الإمارة.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة: «إن الدائرة شددت الإجراءات الرقابية المتعلقة بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق الطبيعية التي أصبحت مقصداً مهماً للزوار والسياح من خارج الإمارة»، مشيراً إلى أن هناك حملات توعوية مكثفة تنفذها الدائرة بالتعاون مع الجهات والهيئات المعنية بالبيئة لنشر التوعية بأهمية الحفاظ على بيئتنا نقية وخالية من الملوثات.

وأشار إلى أن الدائرة تسير في الوقت الحالي 53 دورية من دوريات «راقب» التي تغطي المناطق البرية والشوارع الرئيسة والشواطئ ومناطق الكورنيش القديم وفي المعيريض والرمس، بالإضافة إلى كورنيش القواسم وشاطئ منطقة الندية وغيرها، وذلك للحد من المخالفات البيئية التي يرتكبها البعض بهذه المناطق.

وأوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الدائرة، أن مفتشي «راقب» حرروا 4 آلاف مخالفة مختلفة بجميع مناطق الإمارة، كلها متعلقة بتجاوزات بيئية، مثل إلقاء القمامة من السيارات والشّيّ على الرمال وترك مخلفات التخييم وقطع الأشجار من دون تصريح، وغيرها من المخالفات الضارة بالبيئة، لافتاً إلى أن الدائرة كثفت الحملات التفتيشية التي تقوم بها الدوريات الرقابية «راقب»، والتي تغطي المناطق الطبيعية الحيوية، مثل جبل جيس، والشواطئ وشارع الشيخ محمد بن زايد وكورنيش القواسم والكورنيش القديم وكورنيش المعيريض والرمس، لافتاً إلى أن الدائرة تنفذ حملات توعوية للجمهور حول أهمية الحفاظ على المناطق الطبيعية التي أصبحت تجذب الآلاف من الزوار والسياح.

وتابع: «إن الدائرة وفرت آلاف الحاويات الخاصة بالقمامة في هذه المناطق، وذلك لمنع رمي المخلفات، وتلافي آثارها على البيئية، خاصة المخلفات البلاستيكية التي لها تأثيرات ضارة على البيئية لصعوبة تحللها»، مشيراً إلى توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ.

وأكد أن المفتشين يحررون في الوقت الحالي المخالفات الفورية، وهي مخالفات ذكية يقوم خلالها المفتش برصد المخالفة وتصويرها وكتابتها مباشرة في نظام المخالفات الذكي التابع للدائرة، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمخالف على هاتفه المحمول، تتضمن نوع المخالفة ووقت ارتكابها، لافتاً إلى أن جبل جيس وشاطئ الندية والكورنيش القديم وشارع الشيخ محمد بن زايد وكورنيش المعيريض تقدمت المخالفات التي حررها المراقبون منذ بداية العام الجاري.