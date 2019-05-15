حواجز إسمنتية لسلامة الصيادين في ميناء أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتوسعة ميناء «الميدان»، بادرت بإضافة بعض الخدمات للميناء مجاناً، كمساهمة منها لدعم الصيادين المواطنين في الإمارة.

وأشار إلى أن الخدمات اشتملت على إنشاء حواجز إسمنتية حول منصة الميناء الرئيسية بطول 560 متراً، على شكل جدار مرتفع، لزيادة أمن وسلامة مستخدمي الميناء، وحاجز آخر بطول 290 متراً عبارة عن رصيف بحري لخدمة المراسي، وإنشاء طريق مبدئي لتسهيل حركة الصيادين.

وأضاف جاسم غانم، أن الخدمات التي نفذتها شركة الشاهين للمقاولات البحرية، بلغت قيمتها الإجمالية 764 ألف درهم، وغير مدرجة ضمن العقد المتفق عليه مع وزارة تطوير البنية التحتية، مثمناً مساهمتها في دعم الصيادين المواطنين، وحرصها على توفير وسائل الأمن والسلامة في الموقع.

وأعلن عن الانتهاء من تركيب 98 مرسى لقوارب الصيد الصغيرة، وجار العمل على تركيب 32 مرسى للقوارب الخشبية «اللنشات»، ليصبح عددها الإجمالي في الميناء 422 مرسى، كما قامت الشركة برفع مستوى كاسر الأمواج عن سطح البحر إلى 5 أمتار، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 88%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال يوليو المقبل، وتعتبر هذه المرحلة الأولى من المشروع، والتي تبلغ تكلفتها 65 مليون درهم.

وأكد جاسم حميد، أن وزارة تطوير البنية التحتية، تعتزم استكمال مشروع تطوير ميناء الصيادين «الميدان» بأم القيوين، ضمن المرحلة الثانية، والتي تشمل إنشاء مبنى لحرس السواحل، وسوق سمك جديد، وإضافة مخازن للصيادين، ومبان أخرى خدمية، مؤكداً أن المشروع يساهم في الارتقاء بمهنة الصيد والحفاظ على الثروة السمكية، ويشجع المواطنين على الاستمرار في المهنة.