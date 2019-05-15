شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة "أطعم تؤجر"

أبوظبي (الاتحاد) شارك منتسبو شرطة أبوظبي وبالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي في تنفيذ مبادرة «أطعم تؤجر2019» والتي تضمنت توزيع أكثر من 1000 وجبة إفطار في أبوظبي، و500 وجبة في مدينة العين يومياً، على قائدي المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية في أبوظبي والعين، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المقدم محمد علي الدرمكي، رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة المراسم والعلاقات العامة، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل العمل الجماعي والتطوعي في خدمة الوطن والحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار في شهر رمضان لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف: تم تشكيل لجنة من المتطوعين بالتنسيق مع إدارة المرور بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، والتي باشرت نشاطها من أول يوم في شهر رمضان بتوزيع وجبات الإفطار على السائقين الصائمين وتقديم الإرشادات المرورية وحثهم على ضرورة التقيد التام للسائقين بقوانين وأنظمة المرور وخصوصاً خلال الشهر الفضيل وعدم السرعة خلال الفترة التي تسبق الإفطار.

وأكد الدرمكي أهمية مثل هذه المبادرات ذات النفع على جميع قاطني دولة الإمارات لترسيخ قيم التسامح في عام التسامح والتعايش السلمي.

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