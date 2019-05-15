بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع...

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، أربع جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز "برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية المخصصة للأفراد للعام 2019 من ذا آسيان بانكر".

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط"، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة"، تقديراً لإنجازاته العديدة التي حققها قسم الخدمات المصرفية للأفراد لديه في عام 2018. وحظيت منصة Liv. للخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والتي تستهدف شباب جيل الألفية وأسرع البنوك نمواً في الدولة، بجائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط". وحصلت بطاقة الائتمان "U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني"، التي تقدّم أضخم برامج المكافآت في دبي وجرى إطلاقها العام الماضي، على جائزة "بطاقة ائتمان العام".

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي انعقد في دبي مؤخراً، حصد بنك الإمارات دبي الوطني التكريم تقديراً لإنجازاته المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد خلال العام الماضي. فقد سجّل قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك نموّاً في الإيرادات والأرباح خلال عام 2018، مستحوذاً على حصّة سوقية عبر منتجات وشرائح رئيسية لخدمات الأفراد. وأطلق البنك أيضاً على مدار العام عدداً من المنتجات المصرفية المبتكرة على غرار "حساب التوفير سكاي واردز وبرنامج بطاقة الخصم من بنك الإمارات دبي الوطني"، مقدماً للعملاء مكافآت بصورة أميال مقابل إنفاقهم، ومزايا على السفر وأنماط الحياة. كما كشف البنك أيضاً عن "حساب التوفير العائلي لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة" يتيح للعائلات الإماراتية توحيد عملياتهم المصرفية مع البنك، والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الموحَّدة تشمل معدلات فائدة تفضيلية والعديد من المزايا التنافسية الأخرى.

وواصل بنك الإمارات دبي الوطني ترسيخ أجندة الرقمنة مع توسعه بخدمات المدفوعات اللاتلامسية لتضم خدمات Apple وGoogle وFitbit وGarmin Pay، والتوسع بالخدمات غير الورقية المقدمة عبر الأجهزة اللوحية بناءً على عمليات الترقية لتضم خدمات أكثر بما في ذلك منتجات الاستثمار. كما جرى تحسين تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة للبنك مع إضافة مزايا جديدة على خدمة mePay، بما يمكن من تحويل الأموال بشكل فوري بين العملاء في حين جرى تعزيز منصة التسوق الإلكترونية متعددة الشركاء SkyShopper بإضافة مزيد من الشركاء وإمكانات جديدة. وأطلق البنك أيضاً منظومة مؤتمتة لإدارة القرار لتقدّم موافقات سريعة على القروض والبطاقات، علاوة على التوسع بخدمة تحويل الأموال المباشرة الشهيرة "دايركت ريمت" إلى المملكة المتحدة.

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وفي هذا السياق، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "يتشرّف بنك الإمارات دبي الوطني بحصوله على هذا التكريم الرفيع خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيان بانكر للعام الثالث على التوالي بتسميته أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة. ويسعدنا أيضاً أن تحصل منصة Liv. على جائزة أفضل بنك رقمي في المنطقة للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى الثناء على بطاقة الائتمان’U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني‘ التي لقيت رواجاً واسعاً بين العملاء. وتكرّم هذه الجوائز التزامنا المتواصل بإضفاء مزيد من البساطة على التجربة المصرفية، وجعلها خالية من المتاعب ليتمكن العملاء من الوصول لها بمنتهى السهولة".

وعقب مرور عامين على إطلاقها، باتت Liv. أسرع البنوك نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستقطبة أكثر من 10 آلاف عميل جديد كل شهر وتخطى عدد عملائها مؤخراً حاجز 225 ألف عميل. وتقدم Liv. تجربة مصرفية بديهية للعملاء وتزخر بمزايا موجهة لأنماط حياة العملاء من جيل الألفية ورغباتهم، وذلك على غرار "حساب الهدف" الذي يمكن المستخدمين من الادخار والتخطيط لأمور يرغبون القيام بها. وتم تقديم خدمات تحويل الأموال المباشرة إلى وجهات التحويل الرئيسية، وجرى مؤخراً تفعيل خدمات Apple Pay و Google Payفي التطبيق. وأطلقت Liv. مؤخراً روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "أوليفيا" لتساعد العملاء في الحصول على المعلومات أو تحديثات الحساب عبر رسائل نصية قائمة على اللغة المحكية فضلاً عن طرح حملة فريدة تمنح رابحاً محظوظاً فرصة الفوز بجزيرته الخاصة.

وتتيح بطاقة الائتمان "U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني" للعملاء كسب واستبدال نقاط الولاء مباشرة لدى أكثر من 1,500 وجهة للفنادق والمطاعم ولمرافق الترفيهية في "إعمار مولز" و"مجموعة إعمار للضيافة" و"إعمار للترفيه"، بالإضافة إلى "دبي أوبرا"، ومراكز تسوق اجتماعية مختارة تابعة لـ"إعمار" وغيرها، ما يجعل من البطاقة أضخم برنامج للمكافآت من نوعه في المنطقة. وإضافة لذلك، يستمتع حاملو البطاقات بطيف من المزايا على غرار الحسومات والعروض الخاصة علاوة على دخول إلى 850 صالة مطار حول العالم، وخدمات الكونسيرج المجانية والنقل إلى المطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأمين سفر متعدد الرحلات.

وتعتبر جوائز "برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية المخصصة للأفراد من ذا آسيان بانكر" أحد أكبر برامج الجوائز المرموقة والتي تمتاز بمعايير الشفافية والصرامة في اختيار الفائزين في العالم ومخصصة للخدمات المالية للأفراد. ويغطي البرنامج حالياً منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تكريم الجهات والمبادرات المتميزة في قطاع الخدمات المالية للأفراد.