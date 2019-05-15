الامارات | إغلاق مسابح حديقتي الممزر والتلة وإلغاء الأيام المخصصة للنساء

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسابح حديقتي الممزر والتلة وإلغاء الأيام المخصصة للنساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت بلدية دبي تخصيص يومي الإثنين والأربعاء للنساء في حديقة شاطئ الممزر، خلال شهر رمضان، مع إغلاق المسابح فيها، وفي حديقة التلة بحتا، مرجعة ذلك إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية، وتطوير وتحسين الخدمات.

وأشارت البلدية في قرار أصدرته أخيراً إلى إلغاء أيام النساء في حديقة الممزر طوال الشهر، وهي الأيام التي حددتها في أكتوبر 2014.

وحددت أوقات فتح الحديقة خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة ليلاً.

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وتضمنت تعليمات البلدية لاستخدام المسابح الخاصة بحديقة الممزر منع السباحة بعد غروب الشمس، والالتزام بملابس محتشمة تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع، وعدم التجوّل في الحديقة، أو غير مواقع الشاطئ بملابس السباحة، ومنع التصوير منعاً باتاً، ومنع استخدام الشامبو والصابون، وعدم السباحة في حال رفع العلم الأحمر، ومنع إلقاء النفايات، ومنع اصطحاب الحيوانات، ومنع صيد الأسماك.

كما تضمَّنت التعليمات عدم السماح بالمبيت أو الإقامة والنوم ليلاً على الشاطئ، وعدم الشواء أو إشعال النار أو تدخين الشيشة على الشاطئ.

ويبلغ رسم دخول الحديقة خمسة دراهم للفرد، و30 درهماً في حال إدخال السيارة، مع إعفاء أصحاب الهمم من رسم الدخول.