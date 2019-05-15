الامارات | أبوظبي تتعاون مع كوريا الجنوبية لدعم البحوث الزراعية

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتعاون مع كوريا الجنوبية لدعم البحوث الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، مذكرة تفاهم مع إدارة التنمية الريفية بكوريا الجنوبية، بشأن تعزيز سُبل التعاون في مجال الأبحاث الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز القطاع الزراعي بإمارة أبوظبي، وإرساء أسس مستدامة للبحوث الزراعية المستقبلية، لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة لدى الجانبين.

وقال مدير عام الهيئة، سعيد العامري، إن الاتفاقية ستسهم في تطوير أنشطة مشتركة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في البلدين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تنفيذ الزيارات وتبادل الخبراء للقيام بأنشطة التدريب والدعم الفني في هذا المجال، وتمكين الباحثين لدى الطرفين عبر توفير المرافق والمعدات والمختبرات بشكل متبادل، والعمل على النشر المشترك للأوراق العلمية والكتب التعليمية الناتجة عن البرنامج التعاوني والمشروعات.

ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق الدور الحيوي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال حماية الموارد الطبيعية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، والعمل على رفع مستوى الخدمات الإرشادية، والتعاون والتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المعنية بمجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، إلى جانب دورها في عقد الاتفاقات مع الجهات ذات العلاقة وفق النظم المتبعة.