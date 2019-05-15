الامارات | مواقف للمركبات المتضررة في مصفح الصناعية بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للمركبات المتضررة في مصفح الصناعية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة النقل، عن توفيرها مواقف للمركبات الخفيفة المتضررة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في حوض M18 في منطقة مصفح الصناعية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من سعي البلدية نحو توفير خدمات متميزة للمجتمع، والتزاماً بالمحافظة على المظهر الحضاري للمنطقة.

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وتدعو البلدية جميع ورش إصلاح المركبات وملاك المركبات المتضررة، والتي بحاجة إلى مواقف لفترات طويلة، إلى إيقاف مركباتهم في المنطقة المخصصة.

وأوضحت أن أفراد المجتمع يمكنهم الاستفادة من منطقة المواقف برسوم رمزية قدرها 10 دراهم لكل يوم عن كل مركبة، كما تتيح رسوماً أخرى لمدد أطول قدرها 125 درهماً لكل 15 يوماً، و225 درهماً شهرياً عن كل مركبة.

وتحث البلدية جميع أفراد المجتمع على ضرورة نظافة المركبات المتوقفة، وضمان إيقافها في الأماكن المخصصة أمام الورش، وفي حال عدم توافر مواقف داخل الورش أو خارجها، يتم نقلها إلى ساحة المواقف المخصصة في حوض M18 في منطقة مصفح الصناعية، تفادياً لأي مخالفات أو تشويه للمظهر العام.