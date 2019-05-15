الامارات | شرطة دبي تسمح بتجديد ترخيص المركبات دون سداد المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسمح بتجديد ترخيص المركبات دون سداد المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت شرطة دبي، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، تجديد ترخيص المركبات دون سداد مخالفاتها المرورية، في إطار مبادرة تسوية المخالفات التي أطلقتها قبل ثلاثة أشهر، بهدف التخفيف عن أفراد المجتمع وإسعادهم.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تحرص على استفادة الجمهور عملياً من المبادرة، لذا نسّقت مع هيئة الطرق والمواصلات للسماح آلياً من خلال النظام بتجديد ترخيص مركبات الأفراد، بغض النظر عن حجم المبالغ المتراكمة عليهم، أو فترات الحجز المستحقة على سياراتهم، أو عدد المخالفات التي ارتكبوها.

وأضاف أنه بداية من تطبيق المبادرة وحتى انتهائها في فبراير المقبل، صار بإمكان أي شخص التوجه إلى مراكز التسجيل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتجديد ملكية المركبة مباشرة، دون أن يلزم بسداد أي من مخالفات شرطة دبي، منوهاً بدور الهيئة في التسهيل على أفراد الجمهور للاستفادة من المبادرة.

وكان عدد كبير من السائقين وأفراد المجتمع، استفسروا من خلال «الإمارات اليوم» عن جدوى المبادرة، في ظل إلزامهم بتجديد المركبات وسداد المخالفات، لافتين إلى أنهم لن يستفيدوا عملياً بها.

فيما أكد المري أن المبادرة ليست دعائية، بل مدروسة بشكل جيد، حتى يستفيد منها أفراد المجتمع، ولتحقيق أهداف واضحة، منها تشجيع السائقين على الالتزام، إذ صار بإمكان كل سائق الآن تحديد حجم المبلغ الذي يريد أن يدفعه مقابل مخالفاته المرورية، فكلما التزم أكثر، انخفضت الغرامات المرتبة عليه، لتصبح صفراً إذا واصل القيادة بانضباط لمدة عام كامل.

وأضاف: «النتائج التي تحققت خلال الشهور الثلاثة الأولى إيجابية ومبشرة، إذ انعكست المبادرة بشكل واضح على مؤشر الحوادث المرورية، ما أدى بالتالي إلى انخفاض عدد الوفيات والإصابات، وهذا يمثل أحد أهم الأهداف من مبادرة تسوية المخالفات، فالمسألة ليست متعلقة بالأموال بقدر ارتباطها بأرواح الناس وسلامتهم»، لافتاً إلى أن شرطة دبي دأبت على مكافأة السائقين الملتزمين بأثر رجعي، وهذا موجود وقائم من خلال نظام النقاط البيضاء، لكن لا شك أن مكافأتهم على انضباطهم في المستقبل لها تأثير مختلف على جميع الأصعدة.

وأشار إلى سعادته بانطباعات السائقين الملتزمين، بعد تلقيهم رسالة نصية تفيد حصولهم على خصم 25% على مخالفاتهم، فسعادة الجمهور غاية تسعى إليها شرطة دبي دائماً، إضافة إلى حرصها على أمنهم وسلامتهم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي في السابع من فبراير الماضي، 457 ألفاً و154 سائقاً، حصلوا على خصم نسبته 25% من إجمالي مليون و260 ألفاً و46 مخالفة سجلها المستفيدون.

وأعلنت أن مؤشرات الحوادث في الربع الأول من تطبيق المبادرة مبشرة للغاية، إذ سجل انخفاضاً في الوفيات المرورية بنسبة 31%، بواقع 20 حالة وفاة مقابل 29 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت الحوادث المرورية من 48 ألفاً و247 حادثاً خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 43 ألفاً 947 حادثاً.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن الفرصة لاتزال متاحة لجميع السائقين، سواء الذين استفادوا من الحزمة الأولى من المبادرة بواقع 25% لأول ثلاثة أشهر، أو الذين لم يحالفهم الحظ للاستفادة من الفترة المتبقية لنهاية العام.

وحول موقف السائقين الذين يرتكبون مخالفات، بعد التزامهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى وحصولهم على نسبة 25%، أوضح المزروعي أن البعض قلقون من إلغاء نسبة الخفض التي حصلوا عليها حال ارتكابهم مخالفات، لكن لا داعي لذلك، لأن الخصم الذي حصل عليه كل سائق التزم خلال الفترة السابقة، صار من حقه الآن، ولن يحرم منه مستقبلاً.

وأضاف أنه في حالة ارتكاب مخالفة جديدة، بعد التزام السائق خلال الأشهر الثلاثة الأولى، فإن العداد سيبدأ من جديد على كل مخالفة ارتكبها لاحقاً، دون النظر إلى المخالفات السابقة التي حصل على خصم فعلي عليها.

وتهدف مبادرة «تسوية المخالفات المرورية»، التي تم إطلاقها بالتزامن مع بداية «عام التسامح»، إلى خفض الحوادث ومؤشر الوفيات، وتتيح المبادرة للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم بعدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام، بحسم قيمته 100% من نسبة المخالفات، في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهراً المقبلة، و75% على مدى تسعة أشهر، و50% على مدى ستة أشهر، و25% على مدى ثلاثة أشهر.

وأفاد المزروعي بأن مبادرة تسوية المخالفات المرورية مستمرة لمدة عام كامل، وبإمكان الجميع الاستفادة منها بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أن شرطة دبي تكافئ السائقين الملتزمين عموماً لتشجيعهم على الالتزام، لكن هذه المبادرة تستهدف تحفيز السائقين الأقل التزاماً على الانضباط واحترام قوانين السير، وهو الأمر الذي تحقق بشكل ملموس خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

قيادة دون توتر و خوف

قال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، إن السماح بتجديد المركبات، دون سداد مخالفات شرطة دبي، من شأنه أن يحفز كثيراً من السائقين على التجديد، بدلاً من القيادة بملكية منتهية، ما يضعهم تحت طائلة القانون، ويسبب لهم التوتر والخوف من أن تتم مخالفتهم أو حجز مركباتهم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً في تركيزهم بالقيادة، مشيراً إلى أن كل هذه الجوانب النفسية دُرست من خلال مبادرة تسوية المخالفات، فحين يقود الشخص مطمئناً وواثقاً بنفسه فإنه لا يمثل أي تهديد على حياته أو سلامة غيره من مستخدمي الطريق.

سائقون: رسائل شرطة دبي فاجأتنا

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قال سائقون لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا برسائل وردت إليهم من شرطة دبي، تفيد بخصم 25% من مخالفاتهم المرورية مكافأة على التزامهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق المبادرة، لافتين إلى أنهم شعروا بسعادة بالغة، لأنهم وإن كانوا سمعوا بمبادرة تسوية المخالفات المرورية، إلا أنهم لم يتوقعوا أن تصل نتائجها إليهم.

وأفاد ماهر علي بأنه شعر بكثير من السعادة حين دقق على مخالفاته عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، إذ فوجئ بخصم أكثر من 1000 درهم على إجمالي المخالفات التي ارتكبها، لافتاً إلى أنه لم يكن يبالي كثيراً بارتكاب المخالفات، في ظل قناعته بأن من الصعب تفاديها، لكنه صار أكثر انتباهاً وتركيزاً الآن.

فيما ذكر علي بن درويش أن الخصم الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط يزيد على 2000 درهم، مؤكداً أن هناك جوانب كثيرة تستحق أن ينفق عليها هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه لم يكن يستوعب المبادرة في البداية، لكن بعد حصوله على هذا الخصم، أدرك أهميتها وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الأفكار الإيجابية.

من جهتها، قالت عائشة أحمد إنها لم تعد في حاجة لأن تطلب من أحد مساعدتها في الحصول على خصم أو سداد مخالفاتها المرورية كما اعتادت سنوياً، في ظل حصولها على خصم شرطة دبي، مؤكدة أن مكافأتها على التزامها أمر رائع، ومشجع، معتبرة أنها فكرة خارج الصندوق، أضفت كثيراً من البهجة على الناس.

- مبادرة تسوية المخالفات المرورية مستمرة حتى فبراير المقبل.

- 31 %

نسبة انخفاض وفيات

الحوادث المرورية

في الربع الأول

من تطبيق مبادرة

تسوية المخالفات.

457

ألفاً و154 سائقاً

استفادوا من مبادرة

تسوية المخالفات

المرورية التي

أطلقتها شرطة دبي.