الامارات | «صحة دبي» تشدد الرقابة على مراكز جراحات اليوم الواحد والإعلانات الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تشدد الرقابة على مراكز جراحات اليوم الواحد والإعلانات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها بصدد تشديد الإجراءات التفتيشية والرقابية على مراكز جراحات اليوم الواحد في دبي، والإعلانات الطبية. وكشفت أن نسبة الأخطاء الطبية في دبي تبلغ 1.39 لكل 10 آلاف عملية جراحية، وأنها تعاملت مع 26 خطأ طبياً العام الماضي.

وأفاد مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، في مقر قطاع التنظيم الصحي التابع للهيئة، بأن دبي تضم 50 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، لافتا إلى أن القطاع الصحي في دبي شهد نمواً واضحا خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنشآت الطبية، إذ وصل عددها إلى 3371 مستشفى ومركزاً وعيادة حتى العام الجاري، يعمل فيها 38 ألفاً و981 مهنياً صحياً، بينهم 10 آلاف و556 طبيباً، فيما بلغ عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية مليوناً و313 ألفاً و193 مراجعاً، وتردد على المستشفيات الخاصة سبعة ملايين و897 ألفاً و899 متعاملاً خلال عام 2018، في الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية ملياراً و163 مليون درهم العام الماضي.

وفي ما يتعلق بقضية الشابة المواطنة، روضة المعيني، ضحية الإهمال الطبي، أكد القطامي أن الهيئة ستنتهي من التحقيقات الأولية بها، نهاية الأسبوع الجاري، وأن الهيئة تتعامل بمنتهى الشفافية والموضوعية في هذا الموضوع، وصولاً إلى جميع الثبوتيات والأدلة التي تعزز جهود الجهات المختصة، وتدعم التحقيقات القانونية الجارية، معربا عن أمله بالشفاء العاجل للشابة الإماراتية.

وقال إن الهيئة راعت في تعاملها مع الواقعة خصوصية الحالة.

وشدد على أن الهيئة لن تقبل بأي ممارسات خاطئة تعرّض سلامة وحياة المرضى للخطر، وأنها لن تتهاون في هذا الأمر.

وتابع القطامي: «كفلت الدولة أعلى درجات الرعاية الصحية، وسنّت من القوانين والتشريعات ما يعزز جودة الخدمات الطبية، وينظم الممارسات الصحية في جميع المجالات والتخصصات، لتكون وفق أعلى درجات المهنية».

ولفت إلى أن القطاع الصحي في دبي شهد قفزات نوعية، حيث تشير التقارير الرسمية للهيئة إلى ارتفاع معدلات الاعتمادات الدولية للمنشآت الطبية الحكومية والخاصة، إلى 97 %، في تقدم واضح نحو الهدف الوطني الذي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100% بحلول عام 2021.

وذكر أن العام الماضي شهد ما يقارب 34 ألف عملية جراحية في المستشفيات الحكومية، و90 ألف عملية في القطاع الصحي الخاص، ما يشير إلى القدرات الهائلة للمنشآت الطبية، وإمكاناتها، بنسبة لا تتجاوز 1.39 خطأ طبي لكل 10 آلاف عملية.

وكشف القطامي أن دبي نجحت في استقطاب 337 ألف سائح طبي، 33% منهم من العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، أغلبهم من الكويت والسعودية وعمان، و30% من آسيا، أغلبهم من الصين والهند وإيران وباكستان، و16% من أوروبا، في مقدمتها إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب السائحين الطبيين من إفريقيا.

إحصاءات

- 33 % نمواً في المنشآت الطبية بدبي.

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- 1.39 خطأ طبي لكل 10 آلاف عملية جراحية.

- مليار و163 مليون درهم عوائد السياحة العلاجية بدبي.

- 50 مركزاً لجراحات اليوم الواحد بدبي.

- 3371 منشآه طبية في دبي.

- 38 ألفاً و981 مهنياً صحياً يعملون بالإمارة.

- 34 ألف عملية جراحية في المستشفيات الحكومية و90 ألف عملية في «الخاصة».

- 337 ألف سائح طبي بالإمارة سنوياً.

- 600 باقة طبية وعلاجية تقدمها دبي.

- الهيئة تعاملت مع 26 خطأ طبياً العام الماضي.

- 306 شكاوى طبية منذ بداية العام الجاري.

- نحو 600 شكوى طبية تتلقاها الهيئة سنوياً.