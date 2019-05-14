محمد بن زايد يتبادل التهاني مع أطباء متطوعين في ألعاب الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع مجموعة من الأطباء المتطوعين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019". وثمن سموه جهودهم في دعم أصحاب الهمم. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يستقبل وفدي وزارة الصحة ودائرة الصحة بأبوظبي المهنئين برمضان

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