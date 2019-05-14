الامارات | حمدان بن محمد يطلع على نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يطلع على نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي للعام 2018، والتي يجريها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، وصرّح سموّه بأنّ هذه النتائج تؤكّد مواكبة الجهات الحكومية لأحدث التطورات في مجال خدمات المتعاملين، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي بفريق عمل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات بدبي.

ووجه سموه الجهات الحكومية للعمل بشكل فوري على الاستفادة من نتائج الدراسات لتحسين مستوى السعادة على مستوى حكومة دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي "اعتمدنا اليوم نتائج مؤشري سعادة المتعاملين والمتسوق السري وسعادة الموظفين لحكومة دبي لعام 2018، وهي تعكس التطور والمكانة التي بلغتها دبي في تحقيق رفاه وسعادة الناس التي هي على رأس أولويات حكومتنا، نريد لدبي أن تكون كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أفضل مدينة في العالم في إسعاد الناس وأمامنا الكثير لننجزه وهذه هي البداية لمرحلة جديدة من التحدي والريادة، ونوجه الجهات الحكومية بضرورة الاستفادة الفورية من مضامين هذه الدراسات لتحسين مستوى الخدمات في حكومة في دبي".

وأضاف سموه : " سعادة المتعاملين كانت وستبقى على قائمة أولوياتنا، بالنظر إلى أنّ الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية في شتّى المجالات هو الركيزة الأساسية في النهج الذي تعتمده حكومة دبي وحيث نهنئ أصحاب المراكز الثلاث الأولى في المؤشرين وكذلك الجهات التي حققت نسبة تحسن كبيرة مقارنة بنتائجها للعام الماضي، نُهيب بالجميع ضرورة استمرار جهود التطوير والتحسين لتظل دبي عنواناً للسعادة ورفاهية العيش، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتطوير أداء الخدمات الحكومية وتعزيز سعادة المتعاملين، واستمرار العمل على تحسين نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري ومؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي.

Advertisements

ويقوم برنامج دبي للأداء الحكومي التميز بتنظيم دراسات لقياس مؤشري السعادة لمتعاملي وموظفي حكومة دبي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وقد حقق كلا المؤشرين نمواً إيجابياً مطرداً مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

وقد أظهرت النتائج أصحاب المراكز الثلاث الأولى في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية المتوسطة وهم: دائرة السياحة والتسويق التجاري بالمركز الأول بنسبة 90% ودائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الثاني بنسبة 89.9% وجمارك دبي بالمركز الثالث بنسبة 88.3% وللجهات الحكومية الكبيرة هم القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الأول بنسبة 92.5% وهيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني بنسبة 90.4% وبالمركز الثالث هيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي بنسبة 87.2%".

والجهات التي حققت أفضل نسبة تحسين في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري هي : الإدارة العامة للدفاع المدني 6.8% والقيادة العامة لشرطة دبي 3.8% وهيئة الطرق والمواصلات 3.2%.

وأظهرت النتائج كذلك أصحاب المراكز الثلاث الأولى في مؤشر سعادة الموظفين للجهات الحكومية المتوسطة وهم : مركز دبي للإحصاء بالمركز الأول بنسبة 95.8% والنيابة العامة بالمركز الثاني بنسبة 94% ودائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الثالث بنسبة 89.6% وللجهات الحكومية الكبيرة هم: القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول بنسبة 91.7% وهيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثاني بنسبة 85.2% وبلدية دبي بنسبة 84% بالمركز الثالث".

والجهات التي حققت أفضل نسبة تحسين في مؤشر سعادة الموظفين هي : دائرة الموارد البشرية بنسبة 10.2% ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر 8.8% والقيادة العامة لشرطة دبي 5.2%.

ويضم مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري سبعة معايير هي: سهولة الوصول للخدمة، واحترافية موظفي الصف الأمامي، وسرعة إنجاز الخدمة، وسهولة إتمام الخدمة، وجودة معلومات الخدمة، وخصوصية المتعامل، ومظهر موقع تقديم الخدمة، بينما يضم مؤشر سعادة الموظفين أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر الرضا الوظيفي، ومؤشر التناغم الوظيفي، ومؤشر الولاء الوظيفي، ومؤشر السعادة الوظيفية.