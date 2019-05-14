قنصلية الإمارات تتفقد مشروع توفير مياه الشرب الصالحة لمنطقة "كاثور" الباكستانية

تفقد أعضاء القنصلية ‏العامة لدولة الإمارات في كراتشي مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتوفير مياه الشرب الصالحة لمنطقة "كاثور" في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكمل هذا المشروع عدة أعوام وما زال يدعم سكان المنطقة بمياه الشرب الصالحة وتقوم المحطة التي جاءت بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتحلية المياه وتعبئتها وفقًا لأعلى المعايير العالمية لتنافس بجودتها أفضل أنواع المياه المعدنية في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي يتم توزيعها على عائلات المنطقة بشكل دوري، حيث تعاني المنطقة شحاً في توفير المياة الصالحة للشرب وللاستخدامات الغذائية اليومية وذلك ضمن مبادراتها التنموية في "عام التسامح".

ويستفيد من هذا المشروع عدد كبير من الأسر بالمنطقة، وكانت سموها قد تبرعت منذ أعوام ببناء هذه المحطة وتشغيلها، ولا تزال سموها تقدم الدعم المتواصل لها حتى تستمر بنفس الجودة في إطار المشاريع التنموية والإنسانية التي تقدمها سموها للشعب الباكستاني الشقيق. اقرأ أيضاً.. "الهلال" يدشن مشروع مياه "القطابا" في الحديدة

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