"الوطني الاتحادي" و"الشورى السعودي" يدينان تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية للدولة

أدان المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي في بيان مشترك لهما اليوم، تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية لأعمال تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وأكد المجلسان، في البيان، أن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، والمهدد للسلم والأمن الإقليمي والدولي لا بد من محاسبة الجهة التي تقف خلفه بالدعم أو التأييد أو التخطيط له.

ودعا المجلسان المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد البرلماني الدولي إلى إدانة هذا العمل التخريبي الإجرامي، وطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال معاقبة المتسببين بهذه الأعمال التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد الملاحة الدولية وتعرقل التجارة الدولية.

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