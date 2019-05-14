الاتحاد العقارية تطلق أول سباق ثنائي في الدورة الرياضية الرمضانية الثانية في دبي أوتودروم

اختتمت "الاتحاد العقارية"، شركة التطوير العقاري الرائدة في الإمارات والمطور الرئيسي لدبي موتورسيتي، بنجاح الدورة السنوية الثانية من فعاليتها الرياضية الرمضانية والتي شهدت هذا العام "تحدي السباق الثنائي" في نسخته الاولى في حلبة "دبي أوتودروم" في "دبي موتورسيتي".

وشهد السباق مشاركة أكثر من 500 متنافس من كافة الأعمار والمستويات الرياضية، بما في ذلك أصحاب الهمم، ضمن ست فئات مختلفة في سباق ثنائي استمر لأكثر من ساعتين من الجري وركوب الدراجات الهوائية ثم الجري مرة أخرى. وقد أقيم السباق في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من رمضان وتألف من ثلاث مراحل هي الجري لمسافة 5 كيلومترات، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، ثم الجري النهائي لمسافة 2.5 كيلومتر.

وبهذه المناسبة، قال أحمد إبراهيم، رئيس قسم التسويق والاتصال في شركة الاتحاد العقارية: "تلتزم الاتحاد العقارية بدعم رزنامة الفعاليات الرياضية في الإمارات انطلاقاً من إيماننا بأهمية أن يحافظ أفراد المجتمع على نشاطهم الرياضي خلال شهر رمضان المبارك. ويشجع السباق الثنائي الذي استضافته الشركة، السكان على مزاولة التمارين الرياضية بانتظام والتخطيط للنشاطات بعد الإفطار. ونتطلع قدماً إلى استضافة مزيد من هذه المبادرات لمنفعة سكان مجمعاتنا والمجتمع ككل".

ومن بين الفائزين، حصد حمد العمران المركز الأول في السباق عن فئة الأفراد الإماراتيين، في حين فاز حمدان الراج ذو الخمسة عشر عاماً بفئة الناشئين الإماراتيين. وكانت أسماء الجناحي أول إماراتية شاركت في السباق وحلّت في المركز السادس ضمن فئة الأفراد الإماراتيين.

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من ناحية أخرى، حصل فريق "راستي كرانكس" على المرتبة الأولى في الفئة المفتوحة للفرق، أما في الفئة المفتوحة للأفراد فقد حصل أوسكار ماركيز على الجائزة الذهبية، في حين نال ميهير باتيجا ذو الأربعة عشر ربيعاً المركز الأول في الفئة المفتوحة للناشئين.

وقد حصل جميع المتسابقين على ميداليات لمشاركتهم في السباق، في حين قدّمت كوثر الحامد، مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية في شركة الاتحاد العقارية، جوائز تجاوزت قيمتها 10 ألف درهم من "دبي أوتودروم" للفائزين بالسباق.

يذكر أن الاتحاد العقارية تلتزم باستضافة العديد من النشاطات المجتمعية التي تساعد على الترويج لوجهاتها مثل "موتورسيتي" و"أبتاون مردف" لتكون من أبرز وجهات النشاطات الترفيهية في دبي. وقد نظمت الشركة منذ مطلع العام الحالي أكثر من خمس فعاليات رئيسية، بما في ذلك مهرجان الطائرات الورقية في "موتورسيتي"، ويوم المرح العائلي في أبتاون مردف، وفعالية ساعة الأرض.