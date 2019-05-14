جده تشهد ليله الأحبه في ديوانيه النفيعي الرمضانيه.







جده -أمل العامري



شهدت مدينه جده أقامه ليله رمضانيه حيث دعا رجل. الأعمال محمد النفيعي اصدقائه من رجال الأعمال ونخبه من رجال الإعلام والثقافه والاحبه

وكان في مقدمه من حضر معالي امين جده صالح التركي وكل من رجل الأعمال محمد بن عبود العمودي وإبراهيم السبيعي وخالد الفوزان وعماد المهيدب ومحمد الفضل والمستشار احمد الحمدان وفواز باشراحيل وعبدالعزيز الشلهوب والمهندس فؤاد الشريبي والدكتور خالد بكر ومحمد العمري ومحمد السالم وعبدالله الحسون والمستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني وعدد كبير من الوسط الاعلامي والسوشل ميديا

ورحب رجل الأعمال محمد النفيعي بالاحبه بمناسبه شهر رمضان المبارك داعيا الله أن يعيد هذا الشهر بالخير واليمن والبركات

وأكد ان شهر رمضان هو شهر المحبه والخير والإحسان والتكافل المجتمعي بين الناس تتسامح فيه القلوب وتسمو النفوس

وهنا رجل الأعمال محمد بن عبود العمودي كل الأحبه بشهر الخير والبركات

وقال رجل الأعمال ابراهيم السبيعي ان ليالي رمضان هي من أجمل الليالي وان هذه الامسيات الرمضانيه تعيد لنا تلك العادات الاصيله التي كانت موجوده وهي عاده. تعكس نبل وسمو المجتمع واكد رجل الأعمال فواز باشراحيل ان ديوانيه النفيعي تجسد روح الاخوه بين الأصدقاء والاحبه فيما اشاد رجل الأعمال محمد السالم بالنفيعي متمنيا له التوفيق والسعاده في حياته فهو من رجالات المجتمع وله الكثير من المواقف الإنسانيه والمجتمعيه

ووصف المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني ديوانيه النفيعي بأنها ديوانيه المحبه التي يجتمع فيها الأصدقاء في المجتمع الواحد وفي وطن جميل يتواصل فيه أفراده من أجل سمو الخلق ونبل العادات التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف

وأضاف ان رمضان لحظات ايمانيه وعلاقات قربي بين الناس وهو شهر الخير وشهر الرحمه والغفران