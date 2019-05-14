الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ بترول بالرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ بترول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة واستهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأدانت الامارات هذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.
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