إقبال جماهيرى لليالى رمضان بالحديقة الثقافية







فاصلة خاص القاهرة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

شهدت الحديقة الثقافية ، مساء أمس الاثنين الليلة لثالثة من احتفالات "أهلا رمضان" حضور كاتبة الأطفال هجرة الصاوي لتقديم "حدوتة مصرية" وعلى مسرح الطفل تم تقديم عرض "القلب الأبيض" وفي ركن الفنون التشكيلية قدمت ورش ماسكات وفوانيس رمضان، بالإضافة لألعاب تلي ماتش، ومجموعة متنوعة من المسابقات الثقافية والفنية وفوازير رمضانية.

وعلى المسرح الكبير قدم السيرك القومي عروضه الترفيهية، إلى جانب عرض فرقة كورال أطفال الحديقة الثقافية، ويختتم المسرح فعالياته بعرض مسرحية "مقامات مصرية".

وقد شهدت الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب حضورا جماهيريا كبيرا خلال احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"