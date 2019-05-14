كلية مينا للادارة ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف توقعان مذكرة تفاهم.







وقعت كلية مينا للإدارة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون الجهتين في مجال تبادل الرؤى والافكار والخبرات وتنظيم الأنشطة العلمية والتدريبية وتوفير البرامج الدراسية المخفضة .

وقع الاتفاقية خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وا. د. نبيل حسن القاضي رئيس الكلية وذلك في مقر المؤسسة بدبي حيث شاهد مسؤولو الكلية عرضا وثائقيا حول نشأة المؤسسة وتاريخ بدء أعمالها كمؤسسة مستقلة في عام 2006 والخدمات التي تقدمها للمجتمع كما قاموا بجولة في المؤسسة اطلعوا خلالها على سير العمل في الإدارات والأقسام المختلفة واستمعوا إلى شرح مبسط لعمل سيارات الدعم الفني ووحدات الاسعاف والمركبات والاليات المختلفة .

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما

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وتهدف المذكرة الى التنسيق بين الطرفين في مجال تقديم الكلية اسعار تفضيلية لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف وذويهم حال مشاركتهم في الفعاليات التدريبية او البرامج الدراسية التي تطرحها الكلية ومنحهم تخفيضات بين 25 - 50 % .

وقال ا. د نبيل حسن القاضي رئيس الكلية ان الاتفاقية تمنح المسعفين ومنتسبي مؤسسة الاسعاف فرصة التزود العلمي وتنمية المعارف مشيدا بجهود العاملين في مؤسسة دبي للإسعاف التي تقوم بعمل نبيل يخدم كافة المرضى والمصابين . لافتا الى ان الكلية تطرح 4 برامج في ادارة المستشفيات والفنادق والموارد البشرية والتي تقع في منطقة الصفا بوسط مدينة دبي،

وفي هذا السياق اشار الى ا. د نبيل القاضي الى مواكبة الكلية لتوجيهات القيادة الرشيدة في التحول الى الرقمية وذلك بطرحها 5 دورات تدريبية متخصصة هي: القيادة الرقمية/ قيادة التحول الرقمي ودورة التحول الرقمي/ الرقمنة اوالهلاك، اضافة الى ورشة عمل بعنوان الثورةالصناعية 4.0 (IR 4.0)الفرص. التحديات. والطريق إلى المستقبل، والرابعة بعنوان مدن المستقبل الذكية / مدن ذكية ومستدامة، ليست المدينة، ولكن الناس؟ والدورة الخامسة بعنوان الاستشراف لمستقبل مشرق، تشكيل مستقبل مشرق لمؤسستك

وفي الختام شكر خليفة الدراي ادارة كلية مينا للادارة على تعاونهم الكبير وتقديمهم خدمات تعليمية واكاديمية مخفضة لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف