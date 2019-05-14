هل تبحث عن فرصة للتطوع في رمضان؟ انضم إلى مبادرة دبي العطاء التطوعية وساعد في حزم 50,000 حقيبة...

سعياً لتجسيد روح العطاء في شهر رمضان المبارك وعام التسامح، تستضيف دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دورة "العودة إلى المدرسة" من مبادرة التطوع في الإمارات بين 18 و 21 مايو، وذلك دعماً للأطفال المحرومين في كل من السنغال وزنجبار. سيتم تنفيذ هذه المبادرة التي تستمر لأربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4 ، ومن المتوقع أن يشارك ما مجموعه 2,000 متطوع من المجتمع الإماراتي في هذه المبادرة. هذا وسيقوم المتطوعون بحزم 50,000 حقيبة مدرسية سيتم توزيعها على 30,000 طالب في السنغال و 20,000 طالب في زنجبار قبل العام الدراسي الجديد.

وفي معرض حديثه عن هذه الدورة الخاصة من مبادرة التطوع في الإمارات، قال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: "نحن سعداء باستضافتنا دورة جديدة من مبادرة التطوع في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك. لقد بدأنا هذه الدورة الخاصة قبل بضع سنوات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مبادرة أساسية في الأجندة الرمضانية لكثير من الناس. أشجع المتطوعين المُسجلين والجدد للإنضمام لهذه المبادرة، والتي من دون شك ستكون بمثابة تجربة مجزية لا تنسى، وكذلك فرصة فريدة للمساهمة في أكثر المبادرات التطوعية بقاءا في الذاكرة التي تُنظم بدولة الإمارات خلال رمضان هذا العام. كما أدعو جميع المشاركين للانضمام إلى مائدة الإفطار عقب كل يوم من أيام المبادرة."

استناداً لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2018، صٌنفت كل من السنغال وزنجبار في فئة التنمية البشرية المُنخفضة، حيث احتلت السنغال المرتبة الـ 164 وتنزانيا (التي تعتبر زنجبار منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي) احتلت المرتبة 154 من بين 189 دولة. يواجه كلا البلدين تحديات اقتصادية وتعليمية مستمرة. ففي السنغال، حيث يعيش 54٪ من السكان تحت خط الفقر، يؤدي انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الأساسية والثانوية إلى انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنحو 39٪ ، حيث أن أكثر من نصف الأطفال بعمر الـ 7 سنوات هم خارج المدرسة. وفي زنجبار، يعيق الفقر وقضايا أخرى مثل بعد المسافة عن المدارس جهود الحكومة لتخفيض عدد الأطفال خارج المدارس، والذي يبلغ عددهم 340,000 طفل.

المزيد من التفاصيل عن "الحملة الرمضانية ومبادرة التطوع في الإمارات" على شبكات التواصل الاجتماعي

سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة الرماضنية ومبادرات المشاركة المجتمعية القادمة عبر منصات دبي العطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال رسائل البريد الإلكترونية التي يتم إرسالها للمستخدمين المشتركين بقاعدة بيانات المؤسسة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة "ساهم معنا" على موقع دبي العطاء www.dubaicares.ae أو متابعة صفحة "دبي العطاء" على موقع "فيسبوك"، و"تويتر"، و"لينكدإن"، و"يوتيوب".