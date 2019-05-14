سمايل ترين تختار الوجه المتألق جوش يوجن سفيراً إعلامياً لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة ’يوجن‘، المتخصصة بخدمات الإعلام والاتصالات والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إبرامها شراكة جديدة مع ’سمايل ترين‘ (Smile Train)، المنظمة الرائدة عالمياً للتوعية بالشفة المشقّوقة، لتعزيز الوعي بوضع الأطفال الذين يعانون من هذا المرض (التي تدعى أيضاً بمرض "الشفة الأرنبية") في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب الشراكة وقع الاختيار على جوش يوجن، رائد الأعمال وأحد مشاهير الموضة ووسائل التواصل الاجتماعي، ليكون أول وجه إعلامي وسفير لـ’سمايل ترين‘ من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وكانت شهرة يوجن قد بدأت عام 2016 بعد فوزه بجائزة "الصحفي الأكثر تأثيراً في مجال السفر" الممنوحة من قبل "مسابقة ملكة جمال السياحة الأوروبية"، وجائزة "أفضل شخصية إعلامية للعام" من قبل ’تي إف تي الإمارات‘. وبعد أن أصبح صاحب أول مجلة فلبينية عالمية تعنى بالسلع الفاخرة في الإمارات، واصل يوجن تصدر الأخبار عبر مشاركته في رعاية برنامج السفر التلفزيوني الخاص بحاملة لقب ملكة جمال الكون 2015 بيا فورتسباخ خلال عام 2018 في دبي، وعرض الأزياء MEGA الذي عمل فيه مع ملكة جمال العالم 2013 ميجان يونج، وملكة جمال الكون لعام 2018 كاتريونا جراي، واللاتي يعتبرن جميعهن سفيرات لعلامة ’سمايل ترين‘. وواصل يوجن اكتساب شعبية متزايدة بصفته أحد أشهر منتجي البرامج الترفيهية ونجوم عالم الأزياء والموضة من خلال إنتاجه ’أماتو كوتور‘، أنجح أسبوع موضة في دبي، والذي شهد الحضور المبهر للعارضة المتألقة مايماي إنتراتا التي سرقت الأضواء، لترتقي بالحدث إلى سوية عالمية، وكل ذلك إلى جانب مساهمة يوجن في أكبر حفل فلبيني للعام 2018، والذي أقيم تحت الهاشتاغ # MaywardConcertLiveInDubai.



وتعززت محبة يوجن في قلوب الجماهير بعد إعلانه عن دعمه لقضية الأطفال المصابين بمرض الشفة المشقوقة، وشغفه بمساعدة الأطفال في وطنه الفلبين، ليظهر على شاشات العديد من القنوات التلفزيونية في الفلبين مروجاً للقضايا الإنسانية التي يؤمن بها. ويشار إلى أن يوجن ذاته كان مصاباً بعجز في النطق ولم يكن قادراً على الكلام بشكل جيد حتى السادسة من عمره، وهو حريص على دعم الأطفال من أصحاب الهمم لمساعدتهم في اكتشاف قدراتهم وتشجيعهم على استخدام مهاراتهم ومواهبهم ليمضوا قدماً في حياتهم ويلهموا الآخرين، وهو الشغف الذي قاده إلى ’سمايل ترين‘.



ويعتزم جوش اليوم استخدام مهاراته وقدراته للتوعية بمؤسسة ’سمايل ترين‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تنظيم العديد من الفعاليات الخيرية لجمع التبرعات ومساعدة الاطفال المحتاجين.



وقال تروي راينهارت، نائب الرئيس الأول ومدير فرع دبي لدى ’سمايل ترين‘: "يسرني أن أرحب بجوش كأول سفير لعلامتنا في دبي، ليساعدنا على التوعية وجمع التبرعات اللازمة لدعم الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، إذ تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 700 طفل في العالم يولد مصاباً بهذا المرض، والكثير من هؤلاء الصغار يتواجدون في أفقر مناطق العالم، ومن هنا تسعى ’سمايل ترين‘ إلى تأمين عمليات جراحية آمنة ومجانية لمعالجة الأطفال من الشرائح الفقيرة".



واحتفالاً بتعيينه سفيراً لـ’سمايل ترين‘، أقام جوش يوجن حفل عشاء حصري بالتعاون مع مجلة ’إكسبديشن ميدل إيست‘ في إطار حفلة ’لاكشري سبرينج بارتي‘ الـتي استضافها مطعم ’هاكاسان‘ بفندق قصر الإمارات بتاريخ 4 مايو 2019، والتي تجمع أعضاء من العائلة الحاكمة في الإمارات وحكومة الدولة والدبلوماسيين والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين لدعم قضية مؤسسة ’سمايل ترين‘، مع دعوتهم إلى حضور الفعاليات الخيرية القادمة بهدف جمع التبرعات اللازمة لدعم الأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة".



وتعليقاً على تعيينه سفيراً إعلامياً، قال يوجن:

"أشعر بحماسة غامرة لانضمامي إلى عائلة ’سمايل ترين‘، وأتطلع لبدء العمل بعد حفلة ’إكسبديشن لاكشري سبرينج‘. ويسألني الكثيرون لماذا لا أبتسم في الصور، فأجيبهم بأن هذا هو أسلوبي الخاص، ولكنني أشعر بسعادة تفوق الوصف عندما أرى ابتسامات الأطفال رغم ما يعانونه من صعوبات ومشقات وحالات صحية خاصة، وهذا أحد الحوافز التي دفعتني للتعاون مع ’سمايل ترين‘، متطلعاً إلى رؤية أكبر عدد ممكن من ابتسامات الأطفال بما ينسجم مع فلسفة ’سمايل ترين‘ التي تتمحور حول الانطلاق من مشكلة يمكننا جميعاً أن نساهم في حلها".



واختتم حديثه قائلاً: "سأسخّر قدراتي وشبكات معارفي وشغفي للتوعية بهذه القضية، لأن الابتسامة الجميلة حق لكل طفل، وهو الدافع الذي أتشاطره مع ’سمايل ترين‘ التي تعمل دون كلل على نشر السعادة بين الأطفال وتعزيز صحتهم، فالسعادة الحقيقية تبدأ مع الأطفال والطفولة"