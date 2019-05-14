الامارات | حبس وتغريم خمسيني حاول إدخال مواد ممنوعة للسجن

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وتغريم خمسيني حاول إدخال مواد ممنوعة للسجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة جنايات الشارقة متهم من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 51 عاماً بحبسه 6 شهور ووقف تنفيذ الحبس، وتغريمه 5 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، وإبعاده عن الدولة، وذلك بعد ثبوت إدانته باستغلال وظيفته لإدخال مواد ممنوعة إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية مقابل 100 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام الفريق المتخصص لتفتيش الزوار والموظفين قبل دخولهم إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية بضبط المتهم ومعه مواد ممنوع إدخالها إلى المؤسسة ومحظورة داخل السجن كان يحاول إدخالها لأحد النزلاء مستغلاً وظيفته التي يعمل فيها كممرض، إذ تم ضبطه متلبساً، وخلال التحقيق تبين بأنه يتقاضى 100 درهم نظير إدخاله لهذه المواد بحكم وظيفته إلى السجن.

وكانت قد واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، فيما طلبت النيابة إدانة المتهم.