ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً بفعل الرياح الشمالية الغربية إلى الغربية نشطة السرعة وذلك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .

وتوقع المركز، في بيان له اليوم، أن تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلو متر في الساعة لتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار والأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.