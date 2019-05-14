كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يؤثر شهر رمضان على سوق العقارات في دبي؟

خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، تزامن شهر رمضان مع أشهر الصيف، وقد أدى ذلك إلى الافتراض بأن العائلات تسافر خلال شهر رمضان.

عندما يكون الأطفال في إجازاتهم المدرسية الصيفية، هناك الكثير من العائلات التي ستختار التوجه إلى المناخات الباردة هرباً من الحرارة العالية في البلاد، ولا ينبغي أن يرتبط هذا بشهر رمضان بشكل مباشر.

وخلال شهر رمضان، يقدم مطورو العقارات في دبي فرصاً مميزة للمشترين المحتملين من خلال العروض الحصرية، بحسب موقع ameinfo.

في رمضان، وضعت إعمار العقارية بعض العروض الحصرية لمشتري المنازل للاستفادة منها، ويشمل ذلك تنازلًا بنسبة 100% عن رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتنازلًا لمدة 3 سنوات عن رسوم الخدمة على العقار وعرض 25/75، حيث يدفع المشترون 25% فقط من سعر البيع قبل الانتقال ويدفعون 75% إضافية على ثلاثة فترة 3 سنوات بعد الانتهاء.

ومع ذلك، يمكن للمشترين في السوق الثانوية أحيانًا إساءة تفسير رمضان كوقت للحصول على صفقة بيع غير مناسبة، ويمكنهم حتى إيقاف الشراء حتى نهاية الشهر الكريم. وأصبح هذا أيضًا أكثر وضوحًا على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية، ومرة أخرى، لأن رمضان تزامن مع أشهر الصيف.

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ويقول الخبراء إن الاعتقاد بأن البائعين سوف يخفضون الأسعار خلال شهر رمضان وعلى مدار أشهر الصيف الأكثر سخونة مجرد أسطورة وهذا شيء يجب على المشترين إدراكه.

وفي الواقع، نرى عروض البيع في كثير من الأحيان خلال شهر رمضان أكثر من أي شهر آخر من السنة، فتقليل ساعات العمل خلال الشهر الكريم يمنح المشترين والبائعين مزيدًا من الوقت.

وتميل Allsopp & Allsopp أيضًا إلى الحصول على مزيد من تسجيلات المشترين والمستأجرين خلال شهر رمضان للسبب نفسه – حيث يتوفر للناس المزيد من الوقت للبحث عن المنازل.

ووفقًا لـ Property Finder، يتم إجراء معظم عمليات البحث عن العقارات خلال شهر رمضان من الأحد إلى الأربعاء. وتظهر بياناتهم أيضًا أن سوق العقارات يحافظ على وتيرته المحمومة خلال شهر رمضان.