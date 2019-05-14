كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| رصد قطيع كبير من أبقار البحر في محمية أبو ظبي البحرية

تم تصوير قطيع كبير من أبقار البحر بالقرب من جزيرة بوطينة في أبو ظبي.

ويمكن مشاهدة ما يقرب من 40 من أبقار البحر على سطح الماء في الفيديو الجديد من هيئة البيئة في أبو ظبي، مع 100 أخى يعتقد أنها تسبح في الأسفل.

وسجل الفريق مشهد المخلوقات البحرية بالقرب من خور البازم في محمية مروة البحرية، وهي أول محمية بحرية في العالم مخصصة من قبل اليونسكو، بينما كانوا في طريقهم إلى بوطينة لوضع علامات على السلاحف الخضراء.

وقال رئيس قطاع التقييم والرصد البحري في هيئة البيئة: “ليس غريباً رؤية قطيع كبير من أبقار البحر في مياه أبوظبي”.

وأضاف: “لكن المجموعات الكبيرة من هذا القبيل شائعة في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف. لم يتم إجراء دراسات كافية حتى الآن حول سبب ذلك، لكن يمكن أن يكون الأمر متعلقًا بالغذاء أو المأوى أو التكاثر”.

Advertisements

وتعد المياه المحيطة بجزيرة بوطينة، وهي مجموعة صغيرة من الجزر، أماكن هامة للبحث عن كل من السلاحف وأبقار البحر. وتعتبر أبو ظبي موطناً لثاني أكبر عدد من أبقار البحر في العالم بعد أستراليا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.