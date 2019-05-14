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الامارات | نهاية التحقيقات الاولية في قضية روضة نهاية الاسبوع الجاري

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وجيه السباعي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، أن الهيئة بصدد وضع اشتراطات أكثر شدة على مراكز جراحة اليوم الواحد بدبي قريبا.

وقال القطامي في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر إدارة التنظيم الصحي بدبي، أن نتائج التحقيقات الأولية في قضية " روضة" نهاية الاسبوع الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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