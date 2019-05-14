الامارات | نهاية التحقيقات الاولية في قضية روضة نهاية الاسبوع الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية التحقيقات الاولية في قضية روضة نهاية الاسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، أن الهيئة بصدد وضع اشتراطات أكثر شدة على مراكز جراحة اليوم الواحد بدبي قريبا.
وقال القطامي في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر إدارة التنظيم الصحي بدبي، أن نتائج التحقيقات الأولية في قضية " روضة" نهاية الاسبوع الجاري.
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