محمد بن زايد يستقبل وفدي وزارة الصحة ودائرة الصحة بأبوظبي

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البطين، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وفدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي اللذين قدما التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع الوفدين التهاني بحلول الشهر الفضيل، ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تنعم بالخير والأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأن تبقى موطناً دائماً للعطاء والتسامح والتعايش والمحبة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو رئيس الدولة قائد المسيرة المباركة موفور الصحة والعافية والسعادة، ليمضي بحكمته في تعزيز نهضة البلاد ومنجزاتها الحضارية، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في القيادة والرؤية.

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