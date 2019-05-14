والد الشابة روضة: «الصحة» تبحث علاج ابنتي في ألمانيا.. وحقنا لن يضيع

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قال عبدالله المعيني والد الشابة روضة، التي كانت دخلت في غيبوبة إثر إجرائها عملية جراحية في أحد المراكز الطبية بدبي، مؤخرا، إن مسؤولي وزارة الصحة تواصلوا معه تمهيدا لنقل ابنته للعلاج بمركز متخصص في علاج إعادة التأهيل وتحفيز المخ بألمانيا.

وأوضح لـ « الاتحاد « أن الوزارة أبلغته بأنها أرسلت التقرير الطبي الخاص بابنته إلى المركز الألماني الذي يعد واحداً من أفضل المراكز العلاجية في العالم، وهي الآن بانتظار موافقته على علاجها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وعن حالة ابنته، أوضح أنها مستقرة، لكنها في العناية المركزة، حيث لا يوجد تحسن ملحوظ، رغم أنها تتلقى أفضل أنواع الرعاية الصحية حالياً.

وأعرب عن اعتقاده بأن عدم حدوث تحسن ملحوظ برغم مرور نحو 20 يوماً على دخولها في الغيبوبة يكمن في أن تلف المخ الذي تعاني منه يحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

وتابع: « إن مسؤولي الوزارة أخبروه بأنهم يتواصلون حاليا مع المركز الألماني للوقوف على متطلبات العلاج والتسريع في الحصول على رده.وقال المعيني: «مسؤولو الوزارة مهتمون جداً بمساعدة ابنتي في الحصول على أفضل العلاج سواء داخل الدولة أو خارجها».

وكشف عن أن الأسرة تبحث في الوقت الحالي توكيل محامي لمتابعة ملف قضية ابنتهم الذي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها، منوهاً إلى أن العديد من المحامين المواطنين أبدوا استعدادهم للمضي في إجراءات التقاضي، ويتم الاتفاق مع أحدهم قبل نهاية الأسبوع لاستكمال إجراءات التقاضي ضد الطاقم الطبي والمركز الطبي الذي أجريت فيه العملية الجراحية.

وعن إمكانية التراجع عن رفع دعوى الإهمال والخطأ الطبي بعدما عرض عليه من طبيب التخدير تسوية الموضوع وديا.وقال المعيني: «حق ابنتي لن يضيع ولن أتركه، ونحن مصرون على استكمال إجراءات التقاضي ضد المركز الطبي والطاقم الطبي، الذي أجري الجراحة لابنتهم بعدما تحولت إلى جثة هامدة». ويشير التقرير الطبي، الذي أبلغت به إدارة المستشفى التي تتلقى فيه المريضة حاليا العلاج، أهل المواطنة، إلى أن ابنتهم تعاني من تليف في الدماغ، بالإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى. وما زالت هيئة الصحة في دبي، تقوم بالتحقيق في شكوى أهل الشابة المواطنة روضة، وتستدعي مزيداً من الأطراف الذي تعاملوا مع الحالة أثناء العملية أو بعد حدوث المضاعفات سواء أثناء العملية أو بعد ذلك، وتقوم الهيئة، بتقديم المعلومات الموثقة، إلى النيابة العامة أولاً بأول، على أن تنتهي من التقرير الطبي في غضون الأيام المقبلة.