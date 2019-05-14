رئيس «الشورى السعودي» يستقبل القبيسي

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت إلى الرياض، مساء أمس، معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال معاليها لدى وصولها الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما كان في استقبالها عضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح بن عبد العزيز الحميدي، ومرشد بن أحمد الرميثي القنصل بسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

ومن المقرر أن تلتقي معالي الدكتورة أمل القبيسي، خلال الزيارة، عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة، كما ستعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الشورى السعودي.

ويضم الوفد المرافق لمعاليها عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء لجنة الأخوة الإماراتية السعودية، كلاً من جاسم عبدالله النقبي، وخالد علي بن زايد، وسالم عبيد الشامسي، وسعيد بن خلفان الكعبي، وسعيد صالح الرميثي، وصالح مبارك العامري، وعائشة سالم بن سمنوه، وعزا بن سليمان، وعلياء سليمان الجاسم، ومحمد أحمد اليماحي.